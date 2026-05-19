PARLAMENTO EUROPEO. MARTUSCIELLO (FI): “PARTITO POPOLARE APERTO A DEROGA SU PATTO STABILITA'”

Il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber “ha aperto alla proposta fatta dalla delegazione italiana” del gruppo, ossia gli eurodeputati di Forza Italia, di attivare la deroga dal Patto di stabilità per le spese sull’energia al fine di far fronte alla crisi in corso. Lo dichiara Fulvio Martusciello, capodelegazione di Fi al Parlamento europeo, nel corso di un punto stampa a margine dei lavori della sessione plenaria.

In queste ore gli eurodeputati di Forza Italia sono impegnati a cercare quante più adesioni possibile da parte di altre delegazioni del Ppe su tale posizione, “che riteniamo straordinariamente corretta, perché siamo consapevoli delle difficoltà economiche a cui andrebbe incontro il Paese qualora non ci fosse tale deroga”, prosegue Martusciello, ricordando gli “interventi concreti” del governo sotto forma del taglio alle accise sui carburanti ma sottolineando che tale misura “non può continuare all’infinito con risorse proprie”.

“L’unica possibilità, qualora permanesse la situazione politica internazionale che conosciamo, è quindi ottenere la deroga al patto di stabilità su questo tema”, continua l’eurodeputato, che ravvisa “solidarietà” da da parte del Ppe. “Riteniamo che questa battaglia, che è parlamentare, possa essere vinta”, consentendo all’Italia e agli altri Paesi che potrebbero beneficiare da tale misura di “poter ripartire” tenendo bassi sia l’inflazione che il prezzo della benzina e del diesel, conclude.