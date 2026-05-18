SALERNO, COMUNALI 2026. STEFANO VACCARI (PD) A SOSTEGNO DI MARCO MAZZEO (SALERNO PER I GIOVANI”

Presso lo “Spazio Confronto” di Marco Mazzeo, è passato Stefano Vaccari, Deputato del Partito Democratico.

Vaccari, nonostante i tanti impegni, ha voluto fortemente essere presente a Salerno per sostenere Marco Mazzeo, candidato al consiglio comunale di Salerno.

“Ringrazio Stefano Vaccari, amico prima di tutto, per aver deciso, nonostante i tanti impegni, di passare a Salerno. È stato un grande attestato di amicizia e stima”.

Marco Mazzeo, dirigente del Partito Democratico, dopo una lunga militanza ora è candidato al consiglio comunale di Salerno.

“La nostra candidatura al Consiglio Comunale di Salerno rappresenta un metodo chiaro di fare politica: ascoltare sempre le persone e dare risposte concrete.

Affronto questa campagna elettorale così come ho fatto in tutta la mia militanza politica: sempre con le persone, sempre tra la gente. Ecco perché ho sempre detto che “noi, ci candidiamo”, il plurale usato non è un caso, al Consiglio Comunale voglio portare la gente di Salerno. Noi, insieme!”.

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