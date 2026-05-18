SALERNO. ANNALISA PARENTE (PRIMA SALERNO): “MARE, RISORSA IRRINUNCIABILE PER LA CITTA'”

“Il problema del mare sporco a Salerno richiede soluzioni nuove e non solo interventi temporanei. Come candidata al consiglio comunale, propongo l’introduzione di barriere galleggianti vicino ai canali di scarico per bloccare plastica e rifiuti prima che raggiungano il mare.”

Lo dichiara Annalisa Parente, candidata al Consiglio Comunale di Salerno nella lista Prima Salerno.

Un’altra proposta è creare una squadra comunale di monitoraggio ambientale con droni e sensori per controllare in tempo reale la qualità dell’acqua e individuare rapidamente eventuali scarichi illegali. Si potrebbe inoltre avviare un sistema di incentivi per cittadini e stabilimenti balneari che partecipano alla raccolta dei rifiuti, ad esempio con riduzioni sulle tasse comunali o premi ambientali. Propongo anche accordi con pescatori e associazioni locali per recuperare la plastica dal mare durante le attività quotidiane, trasformando la tutela dell’ambiente in una collaborazione concreta tra Comune e territorio. Salerno ha bisogno di idee moderne e di una gestione continua, non soltanto di interventi d’emergenza durante l’estate.