SANITA’ IN CAMPANIA. EDMONDO CIRIELLI (FDI): “ALL’OSPEDALE RUGGI IL FALLIMENTO DI DE LUCA”

“La verifica svolta dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR Conservatori presso il Ruggi di Salerno conferma una realtà che denunciamo da anni: la sanità campana è stata devastata da una gestione fallimentare e da un sistema di potere costruito da Vincenzo De Luca, che ha prodotto inefficienze, carenze strutturali e mortificato territori fondamentali come quello salernitano.

Quanto emerso nel Pronto Soccorso e nei reparti dell’ospedale salernitano è allarmante. Medici e operatori sanitari continuano a garantire servizi essenziali con enorme professionalità e spirito di sacrificio, nonostante una cronica insufficienza di personale e organizzazione. È inaccettabile che un presidio strategico come il Ruggi debba operare con organici così ridotti, scaricando inevitabilmente il peso delle mancanze regionali su lavoratori e cittadini.

È altrettanto doveroso sottolineare che l’attuale gestione guidata dal presidente Fico non ha responsabilità rispetto al disastro ereditato. Al contrario, stanno emergendo primi segnali concreti di cambiamento, a partire dall’uscita dal piano di rientro, simbolo della pesante eredità lasciata dagli anni della precedente amministrazione regionale.

Continuerò a sostenere ogni percorso di rinnovamento vero della sanità campana, nella convinzione che i cittadini, soprattutto quelli salernitani, abbiano diritto a strutture efficienti, servizi adeguati e una sanità finalmente sottratta a logiche di potere e gestione clientelare”. LO HA DICHIARATO L’ON. EDMONDO CIRIELLI, COORDINATORE DELLA DIREZIONE NAZIONALE DI FRATELLI D’ITALIA.