CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2026. LA COMMISSIONE ANTIMAFIA INDIVIDUA DUE IMPRESENTABILI: ECCO DI CHI SI TRATTA

Dalla relazione che la Commissione Bicamerale Antimafia, anche quest’anno, ha elaborato in occasione della tornata per le prossime elezioni comunali, a Cava de’ Tirreni, emergono due nomi, considerati dalla stessa Commissione, “impresentabili”. Ecco di chi si tratta.

Nei confronti di “Anna Padovano Sorrentino, candidata al consiglio comunale di Cava de’ Tirreni (Salerno) per la lista ‘Partito democratico’ – ha continuato – il gup presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto, in data 27 maggio 2019, il rinvio a giudizio per il reato di turbata libertà degli incanti”. Verso “Massimo Palladino, candidato al consiglio comunale di Cava de’ Tirreni (Salermo) per la lista ‘Nuovi Orizzonti’ – ha spiegato – il gup presso il tribunale di Milano ha disposto, in data 15 aprile 2024, il rinvio a giudizio per più condotte integranti il reato di bancarotta fraudolenta”.