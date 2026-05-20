PAGANI, NICOLA CAMPITIELLO: “MINISTERO INTERNI FACCIA CHIAREZZA SU EVENTUALI RITARDI PROCEDURA SCIOGLIMENTO”

“ll Ministero dell’Interno, finalmente, nel nome della verità, farà chiarezza sui tempi e, anche, sugli eventuali ritardi nella comunicazione al Viminale della relazione che ha portato, lo scorso mese, allo scioglimento dell’Amministrazione Comunale di Pagani.”

Lo scrive Nicola Campitiello, candidato Sindaco a Pagani prima dello scioglimento disposto dal Ministero dell’Interno.

“E’ giusto e necessario” continua Campitiello, “che tutti i cittadini di Pagani, grazie all’iniziativa della deputata Imma Vietri, possano conoscere quali sono stati i tempi di deposito della relazione, per comprendere che il Decreto di scioglimento è stato emesso solo ad Aprile, probabilmente per un ritardo ed è giusto sapere da parte di chi per capire eventualmente perché dL’interrogazione parlamentare, depositata oggi a Montecitorio, servirà a chiarire, una volta e per tutte, chi ha deciso di sciogliere l’amministrazione comunale di Pagani e con quale tempistica. Noi, come sempre, attendiamo fiduciosi di una risposta che chiarisca tutto, confermando che le scelte delle Istituzioni sono sempre e solo legate all’applicazione della legge rispetto a situazioni ambientali molto preoccupanti”