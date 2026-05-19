SALERNO, COMUNALI 2026. MATTEO GALILEO: “RIDURRE IMU E TARI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI”

C’è bisogno di sostenere le attività commerciali esistenti e la nascita di nuove attività produttive, a Salerno, anche mediante una fiscalità di vantaggio che possa rendere il nostro Comune piu’ appetibile. E’ quanto accade, già, in molte realtà comunali dove, grazie all’autonomia impositiva, sono state disposte esenzioni totali per Imu Tari, per la durata di tre anni dall’avvio delle nuove attività produttive. E’ quanto dichiara Matteo Galileo, candidato al Consiglio Comunale nella lista Salerno Democratica con Franco Massimo Lanocità Sindaco. “E’ bene ricordare”, continua Galileo, “che i vantaggi fiscali non riguardano solo le nuove aperture ma anche chi ha subito danni da lavori pubblici, ma anche di riduzioni delle tasse comunali per determinati settori merceologici. Se vogliamo, davvero, creare nuova ricchezza e nuovi posti di lavoro sul territorio comunale è indispensabile valutare il taglio o l’esenzione delle tasse come Imu e Tari

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