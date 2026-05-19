VERSO LE POLITICHE 2027. MATTEO RENZI: “LE PRIMARIE? SARANNO REFERENDUM SU GIORGIA MELONI”

Il mio candidato alle primarie Silvia Salis? ” Ha detto di no, però se ci fossero le primarie” nel campo progressista “sarebbe una cosa bella perché sarebbe una festa di popolo, ma chiunque ci sia” come candidato per le politiche “sarà un referendum su Meloni. Quando hai governato per quattro anni la gente dà un giudizio su di te”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia viva, a Cinque minuti, su Raiuno.

“La mia proposta è: il centrosinistra non discuta di ideologie, fumose e antipatiche, ma proponga stipendi, sanità e sicurezza”, conclude Renzi.