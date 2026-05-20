SALERNO, ALESSANDRA FRANCESE (PROGRESSISTI): “DE LUCA TORNI AL PIU’ PRESTO SINDACO DELLA CITTA'”

“Siamo alla fine di questa entusiasmante campagna elettorale, nella quale ho incontrato, nei Quartieri di Salerno, tantissime persone che mi hanno chiesto di lavorare perchè la nostra Città torni ad essere quella di prima. Tutti vogliono che il Presidente De Luca torni ad essere, al piu’ presto, il Sindaco di Salerno perchè sono sicuri, ed io con loro, che sarà capace di ridare forza e slancio a tutti i settori, da quello economico a quello sociale”.

E’ quanto dichiara Alessandra Francese, candidata al Consiglio Comunale nella lista dei Progressisti per Salerno.

“A tutti i salernitani”, continua Alessandra Francese, “chiedo di scegliere con coscienza il futuro sindaco, pensando al futuro di famiglie, imprese ed attività commerciali. Vi chiedo di sostenere anche il mio nome per continuare il nostro lavoro all’interno di tutti i Quartieri di Salerno”