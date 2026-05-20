NOTO SONDAGGI. LE INTENZIONI DI VOTO DEGLI ITALIANI: RISALE FDI, IN CALO PD E MOVIMENTO 5 STELLE

Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto (+0,5%) rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 30 aprile e si attesta al 29,5%, seguito dal Pd al 21,5% che lo perde (-0,5%). È quanto emerge dal sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani. Anche il Movimento 5 stelle, che si attesta al 13% cala dello 0,5%. Forza Italia al 7% cede un punto percentuale (-1%) mentre la Lega è stabile al 7%.

Alleanza verdi e sinistra è al 5,5% (-0,5%), Futuro Nazionale di Vannacci resta al 4%. Italia viva è stabile al 2,5%, come Azione al 2%. Noi moderati è all’1,5%, stabile come +Europa all’1%, mentre il Partito Liberaldemocratico sarebbe all’1%.

In generale, il centrodestra, comprese le altre liste (+1%), è al 46% stabile, mentre il campo largo, più gli altri (+2%), sale dello 0,5% e arriva al 45,5%. La stima dell’affluenza resta al 60% come nella scorsa rilevazione.