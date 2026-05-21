POLITICHE 2027. NICOLA FRATOIANNI (ALLEANZA VERDI SINISTRA): “VOTO ANTICIPATO? LO SPERO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Le elezioni anticipate? Non lo so, ci spero, certamente ci spero perché spero che questo governo tolga le tende il prima possibile e che consenta di andare al voto per dare un’alternativa al nostro Paese, ce n’è davvero bisogno da ogni punto di vista. Ed è evidente che siamo nel clima da fine impero”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni di Skytg24. “Io spero molto che questo accada, naturalmente non sono nelle condizioni di deciderlo perché in Parlamento, nonostante che – conclude il leader rossoverde – l’aria nel Paese stia cambiando, i numeri sono quello che sono”.

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