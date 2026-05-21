PROVINCIA DI SALERNO. AL VIA L’ERA DEL NUOVO PRESIDENTE GEPPINO PARENTE: OGGI IL PRIMO CONSIGLIO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Oggi, nella splendida cornice di Palazzo Sant’Agostino, si è tenuta la seduta di Consiglio di insediamento del nuovo Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente.
​Un momento emozionante e di grande responsabilità, che segna l’inizio di un percorso guidato da un obiettivo chiaro: rimettere al centro le comunità, ascoltare le esigenze dei 158 Comuni del nostro straordinario territorio e lavorare uniti per lo sviluppo locale.

“Il mio impegno sarà massimo, per garantire infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela dell’ambiente e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e turistico.
La Provincia deve tornare a essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini.” – queste le prime parole del Presidente Parente durante il suo discorso di insediamento.

È stato convalidato, inoltre, il subentro in Consiglio Provinciale di Giovanni De Simone, Sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra a cui vanno gli auguri come Presidente Regionale ANCI e Sindaco di Pellezzano.

Le deleghe ai Consiglieri sono confermate. 

​Un grande augurio di buon lavoro al Presidente e a tutto il Consiglio Provinciale.

La sfida è ambiziosa, ma l’amore per questa terra sarà la guida migliore.

 

Related Posts

Maggio 21, 2026

POLITICHE 2027. NICOLA FRATOIANNI (ALLEANZA VERDI SINISTRA): “VOTO ANTICIPATO? LO SPERO”

Maggio 21, 2026

AVELLINO. MAURIZIO PETRACCA (PD): “REGIONE CAMPANIA APPROVA MASTERPLAN CITTA’ CAUDINA”

Maggio 20, 2026

POLITICHE 2027. TAJANI STOPPA SALVINI: “SI ARRIVA A FINE LEGISLATURA. LEGGE ELETTORALE ? NO PREFERENZE”