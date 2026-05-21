ACCORDO ANCI CAMPANIA E SLOW FOOD: IL COMUNE DI PELLEZZANO DELEGA IL CONSIGLIERE MARCO RAGO

“Ho delegato il consigliere comunale Marco Rago alle politiche locali del cibo e alle Food Policy perché crediamo che i Comuni debbano avere un ruolo centrale nella promozione di modelli alimentari sostenibili, inclusivi e legati ai territori”. Lo dichiara Francesco Morra, sindaco di Pellezzano e presidente di ANCI Campania, annunciando il conferimento della delega al consigliere comunale Marco Rago.

“Si tratta di una scelta strategica – aggiunge Morra – perché oggi il tema del cibo non riguarda soltanto l’agricoltura, ma investe salute pubblica, tutela ambientale, educazione alimentare, sviluppo economico e coesione sociale. Le amministrazioni locali devono essere protagoniste nella costruzione di politiche capaci di valorizzare le produzioni di qualità, sostenere le filiere corte e garantire ai cittadini un accesso sempre più consapevole e sostenibile al cibo”.

La decisione si inserisce nel quadro della convenzione sottoscritta tra ANCI Campania e Slow Food Campania per promuovere iniziative congiunte sui temi del diritto al cibo, della qualità, dell’accessibilità e della sostenibilità ambientale.

“Pellezzano, e sono certo tanti comuni si muoveremmo in questa direzione, ha già dimostrato grande sensibilità su questi temi attraverso esperienze consolidate come il Mercato della Terra della Valle dell’Irno. Con questa delega – conclude – intendiamo rafforzare ulteriormente un percorso che mette al centro territorio, comunità e produzioni sostenibili”.