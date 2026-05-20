POLITICHE 2027. TAJANI STOPPA SALVINI: “SI ARRIVA A FINE LEGISLATURA. LEGGE ELETTORALE ? NO PREFERENZE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

La “legislatura arriverà a scadenza naturale, sono assolutamente convinto”, assicura il vicepremier Antonio Tajani parlando alla Camera rispondendo a chi gli chiede un commento alle parole di Matteo Salvini. ”Chiaramente -precisa il ministro degli Esteri- ci sono dei problemi che non dipendono da noi, perchè la crisi di Hormuz è una crisi provocata da altri. Ma devo dire che l’Italia comunque, nonostante questo, sta reagendo in maniera positiva”.

Andiamo avanti, andiamo avanti. Il testo della legge elettorale presentata non prevede le preferenze”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani parlando alla Camera.

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