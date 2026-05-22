SALERNO. MATTEO GALILEO: “VOTARE PER DARE UN CAMBIAMENTO VERO ALLA NOSTRA CITTA'”

“Votare è un dovere civico che riguarda tutti i cittadini e che consente loro, in maniera diretta, di partecipare al governo della Città. E’ per questo che rivolto a tutte le Salernitane ed i Salernitani un accorato appello per non sciupare, domenica 24 e lunedi’ 25, una storica occasione di partecipare ad un cambiamento vero per la nostra Comunità”.

E’ quanto dichiara Matteo Galileo, candidato al Consiglio Comunale con la lista Salerno Democratica, nella coalizione di Franco Massimo Lanocita. “Dopo una lunga ed appassionante campagna elettorale, nel corso della quale insieme al nostro candidato Sindaco, abbiamo evidenziato le storture di un sistema che dura da oltre 30 anni, adesso tocca agli elettori scegliere per un cambiamento che renderà, di sicuro, migliore la nostra Città”