SALERNO. VANIA ROCCO FERRAIOLO (AVANTI SALERNO): “VOTARE SIGNIFICA DIFENDERE DEMOCRAZIA E LIBERTA’ “

“Votare me… perché? Sono una persona fortemente radicata nel territorio che ama la sua città. Sono propensa al confronto e all’ascolto delle esigenze delle persone per trovare soluzioni concrete. Credo sia importante dare priorità ai servizi sociali, alla sicurezza, alla difesa dell’ambiente, ai punti di aggregazione tra le persone per un sano stile di vita.”

Lo dichiara Vania Rocco Ferraiolo, candidata al Consiglio Comunale di Salerno nella lista Avanti Salerno.

Il mio intento politico è una concreta gestione della città. Questi miei propositi hanno trovato riscontro e conferma nel partito “Avanti”. Partecipare alle scelte politiche con il proprio voto significa difendere libertà e democrazia.