SALERNO, COMUNALI 2026. ERSILIA TROTTA (FDI): “IL MIO NON E’ UN APPELLO AL VOTO MA A VOTARE”

“Non è solo un appello al voto: è un appello a votare. A votare innanzitutto, perché se davvero si vuole cambiare, non c’è altro mezzo che l’urna. Per tradizione, l’elettorato di centrodestra non è presente come quello di centrosinistra eppure ora è il momento di fare, non solo di parlare. Cambiamo Salerno, rilanciamola.”

Lo dichiara Ersilia Trotta, candidata al Consiglio Comunale di Salerno nella lista di Fratelli d’Italia

Chiedo dunque un voto per Gherardo Marenghi sindaco perché è la giovane espressione di una leadership perbene e garbata, attenta e preparata, che non vive di politica come altri.

Chiedo dunque il voto per Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, il mio partito, per dare forza a un progetto nazionale.

Chiedo infine il voto per me, per Ersilia Trotta, e non perché io mi ritenga migliore di altri candidati ma perché so di poter rappresentare al meglio le istanze e le visioni di una vera Destra sociale insieme ai tanti amici che mi stanno supportando.

Il mio impegno politico è chiaro, non ambiguo, non interessato e non finirà con queste elezioni. Io sono una persona che in Fratelli d’Italia c’era, c’è e ci sarà sempre. Ora andiamo a vincere.