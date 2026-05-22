SALERNO. BAGNO DI FOLLA PER LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI MARCO MAZZEO (SALERNO PER I GIOVANI)

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Ieri, presso il Polo Nautico, si è svolta la chiusura della campagna elettorale di Marco Mazzeo, candidato al consiglio comunale di Salerno nella lista “Salerno per i Giovani” con Vincenzo De Luca Sindaco.
Un vero e proprio bagno di folla per il Segretario dei Giovani Democratici di Salerno che, dopo una lunga militanza, ora è candidato al consiglio comunale di Salerno.
Marco Mazzeo, Componente dell’Assemblea, Direzione e Segreteria del Partito Democratico della Provincia di Salerno, nonostante la sua giovane età, viene da una lunga militanza.
“La nostra candidatura al Consiglio Comunale di Salerno rappresenta un metodo chiaro di fare politica: ascoltare sempre le persone e dare risposte concrete.
Affronto questa campagna elettorale così come ho fatto in tutta la mia militanza politica: sempre con le persone, sempre tra la gente. Ecco perché ho sempre detto che “noi, ci candidiamo”, il plurale usato non è un caso, al Consiglio Comunale voglio portare la gente di Salerno. Noi, insieme!”.

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