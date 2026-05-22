SALERNO. VINCENZO LAMBERTI (INSIEME PER SALERNO): “UNA CAMPAGNA DI ASCOLTO TRA LA GENTE”

“È stata un’esperienza intensa, ma soprattutto umana. In questi mesi ho girato tutta Salerno, quartiere dopo quartiere, incontrando famiglie, giovani, commercianti, professionisti e anziani. Ho ascoltato problemi reali, ma anche idee, speranze e tanta voglia di vedere una città più vivibile, moderna e vicina alle persone.

La cosa che più mi ha colpito è stata la fiducia che tante persone mi hanno dimostrato per strada. È nato un rapporto sincero, fatto di ascolto e confronto. Ed è proprio questo il mio modo di vedere la politica: stare tra la gente, comprendere i problemi quotidiani e provare a trasformarli in proposte concrete.”

Lo dichiara Vincenzo Lamberti, candidato al Consiglio Comunale di Salerno nella lista Insieme per Salerno.

Vengo dal mondo del lavoro e dell’immobiliare, quindi vivo ogni giorno il territorio e conosco molte delle problematiche urbanistiche e dei quartieri della città. Questa esperienza mi ha permesso di avere una visione concreta di ciò che serve davvero a Salerno.

La mia non è stata una campagna fatta di slogan o promesse irrealizzabili, ma di presenza reale. Sono padre e penso continuamente al futuro delle nuove generazioni. Per questo ho scelto di candidarmi al Consiglio Comunale con la lista “Insieme per Salerno”, a sostegno di Vincenzo De Luca.

Vorrei portare in Consiglio Comunale una voce seria, concreta e presente, pronta a impegnarsi per ogni quartiere e per ogni cittadino. Credo che Salerno abbia bisogno di continuare a crescere, ma facendolo in modo equilibrato, ascoltando di più le persone e guardando al futuro con responsabilità.

Ringrazio davvero tutte le persone che in questi mesi mi hanno sostenuto, incoraggiato e aperto le porte delle loro attività, delle loro case e soprattutto delle loro storie.”