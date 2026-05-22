SALERNO. VINCENZO LAMBERTI (INSIEME PER SALERNO): “UNA CAMPAGNA DI ASCOLTO TRA LA GENTE”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

“È stata un’esperienza intensa, ma soprattutto umana. In questi mesi ho girato tutta Salerno, quartiere dopo quartiere, incontrando famiglie, giovani, commercianti, professionisti e anziani. Ho ascoltato problemi reali, ma anche idee, speranze e tanta voglia di vedere una città più vivibile, moderna e vicina alle persone.
La cosa che più mi ha colpito è stata la fiducia che tante persone mi hanno dimostrato per strada. È nato un rapporto sincero, fatto di ascolto e confronto. Ed è proprio questo il mio modo di vedere la politica: stare tra la gente, comprendere i problemi quotidiani e provare a trasformarli in proposte concrete.”

Lo dichiara Vincenzo Lamberti, candidato al Consiglio Comunale di Salerno nella lista Insieme per Salerno.
Vengo dal mondo del lavoro e dell’immobiliare, quindi vivo ogni giorno il territorio e conosco molte delle problematiche urbanistiche e dei quartieri della città. Questa esperienza mi ha permesso di avere una visione concreta di ciò che serve davvero a Salerno.
La mia non è stata una campagna fatta di slogan o promesse irrealizzabili, ma di presenza reale. Sono padre e penso continuamente al futuro delle nuove generazioni. Per questo ho scelto di candidarmi al Consiglio Comunale con la lista “Insieme per Salerno”, a sostegno di Vincenzo De Luca.
Vorrei portare in Consiglio Comunale una voce seria, concreta e presente, pronta a impegnarsi per ogni quartiere e per ogni cittadino. Credo che Salerno abbia bisogno di continuare a crescere, ma facendolo in modo equilibrato, ascoltando di più le persone e guardando al futuro con responsabilità.
Ringrazio davvero tutte le persone che in questi mesi mi hanno sostenuto, incoraggiato e aperto le porte delle loro attività, delle loro case e soprattutto delle loro storie.”

Related Posts

Maggio 22, 2026

SALERNO. VANIA ROCCO FERRAIOLO (AVANTI SALERNO): “VOTARE SIGNIFICA DIFENDERE DEMOCRAZIA E LIBERTA’ “

Maggio 22, 2026

SALERNO, COMUNALI 2026. ERSILIA TROTTA (FDI): “IL MIO NON E’ UN APPELLO AL VOTO MA A VOTARE”

Maggio 22, 2026

SALERNO. BAGNO DI FOLLA PER LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI MARCO MAZZEO (SALERNO PER I GIOVANI)