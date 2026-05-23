IL MINISTRO BERNINI NOMINA L’EX RETTORE UNISA AURELIO TOMMASETTI ALL’INTERNO DELL’ANVUR

Per l’ex Rettore di Unisa Aurelio Tommasetti, Consigliere Regionale della Lega fino al novembre 2025, arriva un nuovo prestigioso incarico, direttamente dal Ministro Bernini.

Su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, l’avvio della procedura per la nomina del professore Venerando Marano a Presidente del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nonché dei professori Giovanna Cassese, Matteo Lorito, Francesco Priolo e Aurelio Tommasetti a componenti del Consiglio direttivo della stessa Agenzia.

“Accolgo con profondo senso delle istituzioni e grande responsabilità” dichiara Tommasetti “il prestigioso incarico conferitomi dal Governo. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Ministro Bernini per la fiducia accordatami attraverso la proposta del mio nominativo.

Un ringraziamento particolarmente sentito va alla comunità universitaria che, nel corso degli anni, mi ha accompagnato con stima e fiducia, affidandomi responsabilità sempre più importanti fino all’onore di eleggermi Rettore per un sessennio.

Esprimo inoltre riconoscenza al mio partito, la Lega, e al suo leader Matteo Salvini, per il costante sostegno e per avermi dato l’opportunità, in questi anni di impegno politico, di ricoprire incarichi di rilievo nazionale al servizio delle istituzioni e del Paese.”