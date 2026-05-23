CONSIGLIO REGIONALE. COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ CONVOCATA SU LAVORO NERO E MORTI BIANCHE

La Presidente, Assunta Panico, ha convocato la IV Commissione Speciale “Condizione della Donna, contrasto al femminicidio ed alla violenza di genere, contrasto al lavoro nero ed alle morti bianche” per un’audizione sul contrasto al lavoro nero ed alle morti bianche che si terrà venerdì 29 maggio 2026 alle ore 10,30 nella Sala “Caduti di Nassiriya”, al piano 21 della Sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13,con la partecipazione del Direttore Regionale Inps, Vincenzo Tedesco, del Direttore Regionale Inail, Adele Pomponio, del Direttore Regionale dell’Ispettorato Regionale del Lavoro, Michele Campanelli, dei Segretari Regionali di Cgil, Nicola Ricci, Cisl, Mattia Pirulli, Ugl, Luigi Marino, Uil, Giovanni Sgambati.