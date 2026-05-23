IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA TORNA A RIUNIRSI MERCOLEDI’ 27 MAGGIO

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, si riunirà il 27 maggio 2026, dalle ore 11 alle ore 14,30, per l’approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti, per le comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale, la Convalida di consiglieri regionali, l’esame della proposta di legge “Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali. Adeguamento legge regionale 13/1996 alle disposizioni previste dal decreto legislativo 235/2012” e delle seguenti Mozioni: “Intervento della Regione Campania per la riduzione delle disparità territoriali nei premi RC auto e richiesta di tariffa unica nazionale per automobilisti virtuosi” e “Revisione del regime tariffario della Tangenziale di Napoli e abolizione del pedaggio per le tratte interne della città”, entrambe ad iniziativa dei consiglieri Carlo Ceparano e Rosario Andreozzi (Alleanza Verdi e Sinistra); “Apertura degli spazi regionali ai giovani under 35 e iniziative per la promozione di luoghi di aggregazione e partecipazione loro dedicati” e “Adeguamento dell’indennità minima di partecipazione ai tirocini extracurriculari”, entrambe ad iniziativa dei consiglieri Davide D’Errico, Gaetano Simeone e Giovanni Maria Cuofano (Roberto Fico Presidente);” “Avvio di un progetto pilota regionale di screening neonatale su DBS per la Leucodistrofia Metacromatica (MLD), finalizzato all’estensione omogenea dello screening in Campania e alla candidatura della patologia all’aggiornamento del panel nazionale” e “Realizzazione di un appendice/bretella ferroviaria della Linea Metropolitana 10 dalla stazione di Napoli Afragola verso il Comune di Caivano, con collegamento funzionale alla Stazione di Napoli Centrale”, entrambe ad iniziativa dei consiglieri Luca Fella Trapanese, Raffaele Aveta, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello e Elena Vignati (Movimento 5 Stelle).

All’ordine del giorno della seduta consiliare sono, inoltre, iscritte la Risoluzione “Valutazione dell’impugnazione delle disposizioni della legge di bilancio 2026 relative all’introduzione del Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità”, approvata dalla VI Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16 aprile 2026; la Risoluzione “Iniziative a tutela della trasparenza e promozione della modifica dell’articolo 60 del Regolamento UE n. 952/2013 in materia di origine doganale dei prodotti agricoli alimentari”, approvata dalla VIII Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 7 maggio 2026; la Mozione “Impegno della Giunta regionale a esprimere formale dissenso rispetto alla realizzazione di un Centro di Permanenza per il rimpatrio presso il Comune di Castel Volturno e promozione di un Piano di rigenerazione territoriale”, ad iniziativa dei Consiglieri Rosario Andreozzi e Carlo Ceparano (AVS). A seguire, le nomine di tre esperti della Consulta regionale della Cooperazione. Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 37, del Presidente dell’Osservatorio per l’Economia. Articolo 33 della Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31; di un esperto di Geo Biodiversità nell’Osservatorio sulla Geo Biodiversità della Campania. Articolo 38 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18; di un componente nel Comitato Scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano. Legge regionale 8 luglio 2019 n.14; del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Legge regionale 7 agosto 2017, n. 25; ed, infine, l’espressione gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale e specificamente: “Osservatorio regionale Servizio di Psicologia di Base di cui alla Legge regionale 3 agosto 2020, n.35 Costituzione e nomina componenti” – Decreto Presidenziale n. 20 del 25 marzo 2026; “Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica di cui all’art. 44 del D.lgs. 368/1999. Sostituzione componente” – Decreto Presidenziale n. 24 del 25 marzo 2026; “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D’Angelo. Rinnovo gestione commissariale. Nomina Commissario straordinario” – Decreto Presidenziale n. 26 del 1° aprile 2026.