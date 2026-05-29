PRIMARIE CENTRO SINISTRA. SILVIA SALIS SI CHIAMA FUORI: “SONO UNO STRUMENTO DIVISIVO”

“Io vivo facendo la sindaca ogni giorno per la mia città, Genova. E penso a questo. Sul tema delle primarie ho detto quello che pensavo, ci siamo espressi abbondantemente . Lo pensavo da elettrice e lo penso anche ora che faccio la sindaca: è uno strumento che reputo divisivo”. Lo ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, a Bari, a margine del festival ‘Women and the city’, rispondendo alle domande dei giornalisti che le chiedeva del fatto che il suo nome ricorre spesso per una candidatura a leader nazionale del centrosinistra e sul tema delle primarie. “La mia concentrazione è sull’amministrazione di Genova”, ha ribadito. “Penso a questo e a relazioni importanti come quelle con sindaci come Leccese e sindache come Ferdinandi, con i quali ci scambiamo spesso le nostre esperienze amministrative o le nostre perplessità su alcuni temi e le opportunità dei nostri territori”.

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