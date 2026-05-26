MASSIMILIANO MANFREDI: “AUGURI A TUTTI I SINDACI ELETTI, AFFLUENZA IN CAMPANIA BUON SEGNO”

“Auguri di buon lavoro ai neo Sindaci e consiglieri comunali, eletti alle ultime elezioni amministrative affinché, possano operare al meglio ed ottenere i migliori risultati per i nostri territori”. E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi. “Il dato sull’affluenza al voto in Campania è stato molto positivo e migliore anche di quello nazionale con ciò evidenziando la grande partecipazione democratica che c’è stata nella nostra regione, sicuramente motivata dalla presenza in campo di progetti politici territoriali credibili”, sottolinea l’esponente del Pd, che aggiunge: “queste elezioni amministrative evidenziano che il modello “Comune di Napoli” e “Regione Campania” sta portando frutti positivi ed e’ in crescita dando vita a quella filiera istituzionale di qualità, solida ed efficace che e’ fondamentale per dare slancio allo sviluppo del nostro territorio”.

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