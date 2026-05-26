CAVA DE’ TIRRENI. SARA’ BALLOTTAGGIO TRA RAFFAELE GIORDANO E LUIGI PETRONE. IL FLOP DEL CAMPO LARGO

Saranno necessari altri 15 giorni di campagna elettorale, alla città di Cava de’ Tirreni, per conoscere il nome del successore di Vincenzo Servalli alla guida dell’Amministrazione Comunale. Al secondo turno arrivano Raffaele Giordano, sostenuto da una coalizione civica e di centro destra ma anche Luigi Petrone, candidato civico. Fuori dai giochi, dopo decenni, il centro sinistra e l’intero campo largo che aveva scelto il nome di Luigi Accarino, come candidato Sindaco: un vero e proprio flop per tutti i partiti dell’area composta da Pd, M5S e Psi, che saranno semplici spettatori nella tornata elettorale che vedrà contrapposti Raffaele Giordano e Luigi Petrone.

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