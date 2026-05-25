COMUNALI 2026, GIORGIA MELONI: “ED ANCHE OGGI IL CROLLO DEL CENTRO DESTRA E’ RIMANDATO A DOMANI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Il “miracolo mondiale” è compiuto, e i fantasmi sono scacciati, manca solo l’ufficialità: il centrodestra tiene Venezia al primo turno e si riprende dopo dodici anni Reggio Calabria. Nessun messaggio nefasto per la presidente del Consiglio, che in un tweet ne spedisce uno lei alla coalizione progressista. “E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”, scrive su X Giorgia Meloni levandosi più di qualche sassolino dalla scarpa, specialmente dopo il referendum perso solo due mesi fa.

Related Posts

Maggio 25, 2026

AVELLINO, COMUNALI 2026. NELLO PIZZA (CAMPO LARGO) E’ IL NUOVO SINDACO: VINCE AL PRIMO TURNO

Maggio 25, 2026

COMUNALI 2026, ELLY SCHLEIN ELOGIA LA CAMPANIA MA NON CITA SALERNO TRA LE VITTORIE

Maggio 25, 2026

SALERNO. LA PRIMA DICHIARAZIONE DI VINCENZO DE LUCA DA NEO SINDACO DELLA CITTA’