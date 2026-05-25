COMUNALI 2026, GIORGIA MELONI: “ED ANCHE OGGI IL CROLLO DEL CENTRO DESTRA E’ RIMANDATO A DOMANI”

Il “miracolo mondiale” è compiuto, e i fantasmi sono scacciati, manca solo l’ufficialità: il centrodestra tiene Venezia al primo turno e si riprende dopo dodici anni Reggio Calabria. Nessun messaggio nefasto per la presidente del Consiglio, che in un tweet ne spedisce uno lei alla coalizione progressista. “E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”, scrive su X Giorgia Meloni levandosi più di qualche sassolino dalla scarpa, specialmente dopo il referendum perso solo due mesi fa.

Share on: WhatsApp