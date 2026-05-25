COMUNALI 2026, ELLY SCHLEIN ELOGIA LA CAMPANIA MA NON CITA SALERNO TRA LE VITTORIE

“Nel complesso i dati confermano i buoni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia e in Emilia-Romagna. Così come risultati positivi li stiamo riscontrando anche in Campania a partire da Avellino e in Puglia con la netta riconferma di Andria, su percentuali alte come accade a Mantova. Un risultato che nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso trattandosi di un voto locale, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

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