COMUNALI 2026, ELLY SCHLEIN ELOGIA LA CAMPANIA MA NON CITA SALERNO TRA LE VITTORIE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Nel complesso i dati confermano i buoni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia e in Emilia-Romagna. Così come risultati positivi li stiamo riscontrando anche in Campania a partire da Avellino e in Puglia con la netta riconferma di Andria, su percentuali alte come accade a Mantova. Un risultato che nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso trattandosi di un voto locale, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Related Posts

Maggio 25, 2026

COMUNALI 2026, GIORGIA MELONI: “ED ANCHE OGGI IL CROLLO DEL CENTRO DESTRA E’ RIMANDATO A DOMANI”

Maggio 25, 2026

SALERNO. LA PRIMA DICHIARAZIONE DI VINCENZO DE LUCA DA NEO SINDACO DELLA CITTA’

Maggio 25, 2026

SALERNO. ECCO LA POSSIBILE COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE TRA MAGGIORANZA ED OPPOSIZIONE