MARCO SARRACINO (PD): “IN PROVINCIA DI NAPOLI VITTORIE STRAORDINARIE ALLE COMUNALI 2026”

“Anche in questa tornata elettorale la provincia di Napoli si dimostra un territorio decisivo per il campo progressista consolidando quella che ormai è diventata una tradizione nell’ultimo quinquennio. Sono straordinarie infatti, anche dal punto di vista numerico, le vittorie di Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano, come sono importantissime dal punto di vista simbolico quelle di Afragola, Sant’Anastasia, Melito e Casandrino strappate al malgoverno della destra. Complimenti al gruppo dirigente locale per le scelte compiute. Da Napoli, ancora una volta, arriva un messaggio durissimo a Giorgia Meloni e al suo governo che passerà alla storia per essere il più antimeridionalista di sempre”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

Share on: WhatsApp