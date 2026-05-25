MARCO SARRACINO (PD): “IN PROVINCIA DI NAPOLI VITTORIE STRAORDINARIE ALLE COMUNALI 2026”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“Anche in questa tornata elettorale la provincia di Napoli si dimostra un territorio decisivo per il campo progressista consolidando quella che ormai è diventata una tradizione nell’ultimo quinquennio. Sono straordinarie infatti, anche dal punto di vista numerico, le vittorie di Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano, come sono importantissime dal punto di vista simbolico quelle di Afragola, Sant’Anastasia, Melito e Casandrino strappate al malgoverno della destra. Complimenti al gruppo dirigente locale per le scelte compiute. Da Napoli, ancora una volta, arriva un messaggio durissimo a Giorgia Meloni e al suo governo che passerà alla storia per essere il più antimeridionalista di sempre”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

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