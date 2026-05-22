Il Comune di Nocera Inferiore invita gli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione del progetto sperimentale di *Tariffazione Puntuale dei rifiuti (TARIP). L’incontro si terrà il giorno martedì 26 maggio 2026, ore 11:30. presso l’Aula Consiliare* della casa comunale.
Saranno presenti il sindaco, Paolo De Maio, l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Mercede, la presidente della Commissione Ambiente, Carmen Granato, la responsabile del settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Nocera Inferiore, Simona Pulsinelli e il vicedirettore Generale CONAI, Fabio Costarella. Il nuovo sistema, guidato dal principio europeo “chi più inquina, più paga”, partirà inizialmente in alcuni quartieri campione (pari a circa il 20% della popolazione) con la consegna di sacchetti dotati di codice identificativo per il rifiuto secco residuo. Un’iniziativa che anticipa gli obblighi nazionali previsti da ARERA per il 2027.
NOCERA INFERIORE. RACCOLTA DIFFERENZIATA, ARRIVA LA TARIFFA PUNTUALE SU QUANTO CONFERITO
Il Comune di Nocera Inferiore invita gli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione del progetto sperimentale di *Tariffazione Puntuale dei rifiuti (TARIP). L’incontro si terrà il giorno martedì 26 maggio 2026, ore 11:30. presso l’Aula Consiliare* della casa comunale.