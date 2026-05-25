SALERNO. LA PRIMA DICHIARAZIONE DI VINCENZO DE LUCA DA NEO SINDACO DELLA CITTA’

“Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. E’ un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto.”

Ringrazio affettuosamente tutti i nostri candidati per il loro impegno appassionato, in una battaglia non semplice.

Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro”.

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