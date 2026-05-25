SALERNO. LA PRIMA DICHIARAZIONE DI VINCENZO DE LUCA DA NEO SINDACO DELLA CITTA’

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. E’ un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto.”
Ringrazio affettuosamente tutti i nostri candidati per il loro impegno appassionato, in una battaglia non semplice.
Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro”.

Related Posts

Maggio 25, 2026

SALERNO. ECCO LA POSSIBILE COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE TRA MAGGIORANZA ED OPPOSIZIONE

Maggio 25, 2026

CAVA DE’ TIRRENI. GIORDANO AD UN PASSO DAL 50% DEI VOTI, FLOP DI ACCARINO E DEL CENTRO SINISTRA

Maggio 25, 2026

SALERNO. DE LUCA VERSO UNA TIEPIDA VITTORIA 55-58%. MARENGHI E LANOCITA 14-16%. ZAMBRANO 5-7%