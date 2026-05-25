AVELLINO, COMUNALI 2026. NELLO PIZZA (CAMPO LARGO) E’ IL NUOVO SINDACO: VINCE AL PRIMO TURNO

Nello Pizza, il candidato Sindaco di tutto il Campo Largo di Avellino, è il nuovo Sindaco del capoluogo Irpino. L’ex Segretario Provinciale del Partito Democratico, sostenuto da una ampia coalizione di centro sinistra, ha ottenuto il 53% dei voti al primo turno, battendo la concorrenza di due ex primi cittadini: Gianluca Festa e Laura Nargi.

Con la elezioni di Nello Pizza alla carica di Sindaco si chiude un periodo di commissariamento per il Comune di Avellino, dopo la sfiducia, votata dai consiglieri comunali, alla ex Sindaco Laura Nargi.