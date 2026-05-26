SALERNO. GHERARDO MARENGHI: “AL LAVORO PER UNA OPPOSIZIONE TENACE MA NELL’INTERESSE DEI CITTADINI”

“Ringrazio i 10138 elettori che hanno scelto il mio nome sulla scheda. Ringrazio il Vice Ministro On. Edmondo Cirielli, l’On. Imma Vietri, l’Avv. Michele Sarno, il Sen. Antonio Iannone, per aver voluto la mia candidatura. Abbraccio idealmente tutti i candidati delle nostre liste per avermi accompagnato in questa difficile ma emozionante avventura. Voglio manifestare la mia gratitudine all’Avv. Francesco Farina per essere stato Consigliere prezioso ed instancabile della mia campagna elettorale. Da domani al lavoro per una opposizione tenace e costruttiva nell’interesse dei cittadini.”
Lo scrive il candidato del centro destra alla carica di Sindaco di Salerno Gherardo Marenghi.