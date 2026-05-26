SALERNO. PAOLA DE ROBERTO, LA PRIMA TRA LE DONNE ELETTE CON PIU’ DI 1.600 PREFERENZE

E’ Paola De Roberto la prima delle donne, in assoluto, per numero di preferenze ottenute alle Comunali di Salerno. Candidata nella lista Giovani per Salerno, Paola De Roberto, Assessore uscente alle politiche sociali, ha ottenuto piu’ di 1.600 preferenze personali, poco al di sotto dei piu’ votati tra gli uomini che sono stati Savastano e Galdi. Un risultato molto importante per Paola De Roberto che, tramite i social, ha già diffuso un messaggio di ringraziamento.

“Grazie Salerno.”, scrive Paola De Roberto, ” La mia è la nostra vittoria. Un risultato eccezionale. Per me inaspettato. Ha vinto la forza dello stare insieme. Prima della mia lista Prima donna più votata. Terza in assoluto con oltre 1650 voti. Infinitamente grazie a ciascuno di voi.

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