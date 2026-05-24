SALERNO E’ LA CITTA’ PIU’ CARA IN ITALIA PER L’ADDIZIONALE IRPEF: ECCO TUTTI I NUMERI

Redazione Agenda Politicadai Comuni

C’è un primato a cui i salernitani farebbero volentieri a menola città ha la maglia nera assoluta per la pressione fiscale locale, piazzandosi al vertice della classifica nazionale per le addizionali Irpef più care del Paese.

 

A certificarlo in modo inequivocabile- come riporta il quotidiano “La Città” oggi in edicola –  è l’ultimo studio realizzato dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil.

Il dossier del sindacato scatta una fotografia chiarissima e desolante: in Italia le addizionali regionali e comunali si sono trasformate in una vera e propria lotteria territoriale, che va a danno soprattutto dei cittadini più fragili. E in questa lotteria, i salernitani hanno pescato di gran lunga il biglietto peggiore.

I numeri elaborati dal sindacato, basati sui dati del Dipartimento delle Finanze, parlano chiaro: analizzando la fascia di reddito di 40mila euro, l’ordine delle città più care vede Salerno balzare tristemente al primo posto assoluto tra tutti i capoluoghi di provincia italiani: un cittadino salernitano versa ben 1.468 euro all’anno di sole addizionali.

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