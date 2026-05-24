ELEZIONI COMUNALI 2026. URNE APERTE: SI VOTA DOMENICA FINO ALLE 23 E LUNEDI’ 25 FINO ALLE 15:00

Urne aperte dalle 7 di questa mattina per il turno annuale delle elezioni amministrative. I seggi rimarranno aperti fino alle 23. Domani si voterà invece dalle 7 alle 15 e poi avrà inizio lo spoglio. Sono chiamati al voto i cittadini delle regioni a statuto ordinario e di tre regioni a statuto speciale. In Friuli Venezia Giulia e Sicilia il voto si svolge oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 mentre in Valle d’Aosta nella sola giornata di oggi. Tra i comuni al voto anche 18 capoluoghi: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina.

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