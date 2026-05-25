MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO MARTINO D’ONOFRIO: “UNA NUOVA SCUOLA MODERNA E SOSTENIBILE”

Continua l’attività amministrativa della Giunta del Comune di Montecorvino Rovella, guidata dal Sindaco Martino D’Onofrio che, questa mattina, nell’ottica di un miglioramento dei servizi per il mondo della scuola, ha consegnato alla cittadinanza una nuova struttura.

“Oggi abbiamo ridato vita alla scuola dell’infanzia di Iacovino.” Lo scrive il Sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio. “Un lavoro di abbattimento e ricostruzione che ci ha permesso di riconsegnare alle famiglie una struttura moderna ed ecosostenibile.