MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO MARTINO D’ONOFRIO: “UNA NUOVA SCUOLA MODERNA E SOSTENIBILE”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Continua l’attività amministrativa della Giunta del Comune di Montecorvino Rovella, guidata dal Sindaco Martino D’Onofrio che, questa mattina, nell’ottica di un miglioramento dei servizi per il mondo della scuola, ha consegnato alla cittadinanza una nuova struttura.

“Oggi abbiamo ridato vita alla scuola dell’infanzia di Iacovino.” Lo scrive il Sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio. “Un lavoro di abbattimento e ricostruzione che ci ha permesso di riconsegnare alle famiglie una struttura moderna ed ecosostenibile.
Con impegno, visione e dedizione stiamo cambiando questa città.”

Related Posts

Maggio 24, 2026

SALERNO E’ LA CITTA’ PIU’ CARA IN ITALIA PER L’ADDIZIONALE IRPEF: ECCO TUTTI I NUMERI

Maggio 22, 2026

CASERTA. FORZA ITALIA RIVENDICA IL RISULTATO OTTENUTO IN ENTE IDRICO: “GRAZIANO E OLIVIERO SBRANATI”

Maggio 22, 2026

COMUNE DI SARNO. L’ULTIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE FINISCE AL VAGLIO DELLA PROCURA