COMUNE DI SASSANO. NICOLA PELLEGRINO ELETTO SINDACO: “UN VOTO CHE CONFERMA FIDUCIA E VOGLIA DI CAMBIAMENTO””

“Il risultato emerso dalle urne rappresenta per noi un segnale forte di fiducia, partecipazione e desiderio di cambiamento. Al momento restiamo in attesa della verifica dell’ulteriore quorum previsto dalla normativa, ossia quello relativo al raggiungimento del 50% dei voti validi rispetto agli elettori che hanno espresso il proprio voto. Qualora tale dato venisse confermato, accoglieremo questo risultato con grande senso di responsabilità e profonda gratitudine.”

Lo dichiara il neo Sindaco di Sassano Nicola Pellegrino.

Non abbiamo semplicemente ottenuto un consenso elettorale: abbiamo acceso una speranza. E da questo momento inizierà la fase più importante, quella di trasformare entusiasmo, partecipazione e fiducia in cambiamento concreto.

La vera vittoria non sarà quella elettorale, ma la capacità di restituire fiducia a chi negli anni l’aveva persa, dimostrando presenza costante, ascolto e serietà amministrativa.

Le luci della campagna elettorale si stanno spegnendo. Ora resta soltanto il dovere di lavorare con coraggio, visione e rispetto per ogni cittadino, con l’obiettivo di costruire insieme il futuro di Sassano.