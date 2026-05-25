FAC-SIMILI E SOLDI NELLO SCOOTER: FERMATO E DENUNCIATO DA CARABINIERI UN NETTURBINO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Corruzione elettorale in provincia di Napoli: un uomo, denunciato, girava in scooter con soldi e fac-simile. I carabinieri della stazione di Grumo Nevano e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Caivano hanno saputo che due individui in sella due scooter percorrevano le strade di Casandrino interferendo con le attività elettorali. I carabinieri si sono messi alla ricerca dei due e hanno fermato un 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 1.600 euro in contanti e di materiale di propaganda elettorale (fac-simile di schede elettorali e volantini). Soldi e merce sono stati sequestrati. Sequestrato anche lo smartphone dell’uomo che è stato denunciato per corruzione elettorale.

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