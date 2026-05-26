ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “CENTRO DESTRA GODE DI BUONA SALUTE NEL PAESE”

”In Italia si dicono tante cose, poi gli elettori la pensano diversamente da come scrive qualcuno e dice la propaganda della sinistra, quello che fa fede è la volontà del popolo. Mi pare che la volonta del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’assemblea di Confindustria che si tiene alla Nuvola all’Eur.

Per il vicepremier ”vuol dire che il voto del referendum non aveva nulla a che vedere con voto politico. Mi sembra che la smentita sia questa”.