ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “CENTRO DESTRA GODE DI BUONA SALUTE NEL PAESE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

”In Italia si dicono tante cose, poi gli elettori la pensano diversamente da come scrive qualcuno e dice la propaganda della sinistra, quello che fa fede è la volontà del popolo. Mi pare che la volonta del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’assemblea di Confindustria che si tiene alla Nuvola all’Eur.

Per il vicepremier ”vuol dire che il voto del referendum non aveva nulla a che vedere con voto politico. Mi sembra che la smentita sia questa”.

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