SALERNO. GABRIELE CASABURI (FORZA ITALIA): “GRAZIE A CHI CI HA SOSTENUTO, ORA OPPOSIZIONE SERIA E DURA”

“L’emozione è ancora tanta e sinceramente non ho ancora realizzato fino in fondo ciò che è accaduto. Voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto e che hanno creduto nel nostro progetto.

Da oggi porterò avanti un’opposizione seria, presente, costruttiva ma anche dura quando servirà, sempre e solo nell’interesse del popolo e della nostra comunità.”

Lo dichiara Gabriele Casaburi, primo degli eletti nella lista di Forza Italia alle Comunali di Salerno.

Dobbiamo partire subito dai bisogni reali delle persone: tutelare i più deboli, sostenere le famiglie, dare opportunità ai giovani che scelgono di restare e creare le condizioni affinché tanti ragazzi possano tornare nella nostra terra.

Salerno ha bisogno di ascolto, coraggio e vicinanza concreta ai cittadini. Noi ci saremo.

Curiamo Salerno