ROBERTO FICO: “AUGURI A NUOVI SINDACI, MASSIMA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“Auguro buon lavoro a tutti i sindaci ed i consiglieri eletti in Campania nell’ultima tornata delle comunali. Fare il sindaco oggi significa affrontare ogni giorno problemi complessi, stare accanto alle comunità e garantire servizi ai cittadini.
Per questo da parte della Regione ci sarà massima collaborazione istituzionale per accompagnare il lavoro delle nuove amministrazioni.
È importante anche il dato della partecipazione.”
Lo scrive Roberto Fico, Presidente della Regione Campania. 

In Campania l’affluenza si è mantenuta su percentuali alte, in continuità con le ultime amministrative. Un segnale positivo, perché significa che c’è ancora voglia di partecipare, scegliere e contribuire alla vita pubblica dei territori.
Il risultato delle forze progressiste conferma la solidità di un percorso politico e amministrativo che oggi governa la Regione Campania e molte città del territorio. Un lavoro che continua partendo dai bisogni concreti delle persone e dalla capacità di costruire proposte credibili per le comunità.

Related Posts

Maggio 26, 2026

ROBERTO CELANO (FI): “COMUNALI 2026, PER FORZA ITALIA UN RISULTATO IMPORTANTE. PRIMI A SALERNO NEL CENTRO DESTRA”

Maggio 26, 2026

ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “CENTRO DESTRA GODE DI BUONA SALUTE NEL PAESE”

Maggio 26, 2026

SALERNO. GHERARDO MARENGHI: “AL LAVORO PER UNA OPPOSIZIONE TENACE MA NELL’INTERESSE DEI CITTADINI”