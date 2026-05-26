ROBERTO FICO: “AUGURI A NUOVI SINDACI, MASSIMA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE”

“Auguro buon lavoro a tutti i sindaci ed i consiglieri eletti in Campania nell’ultima tornata delle comunali. Fare il sindaco oggi significa affrontare ogni giorno problemi complessi, stare accanto alle comunità e garantire servizi ai cittadini.

Per questo da parte della Regione ci sarà massima collaborazione istituzionale per accompagnare il lavoro delle nuove amministrazioni.

È importante anche il dato della partecipazione.”

Lo scrive Roberto Fico, Presidente della Regione Campania.

In Campania l’affluenza si è mantenuta su percentuali alte, in continuità con le ultime amministrative. Un segnale positivo, perché significa che c’è ancora voglia di partecipare, scegliere e contribuire alla vita pubblica dei territori.

Il risultato delle forze progressiste conferma la solidità di un percorso politico e amministrativo che oggi governa la Regione Campania e molte città del territorio. Un lavoro che continua partendo dai bisogni concreti delle persone e dalla capacità di costruire proposte credibili per le comunità.