ROBERTO CELANO (FI): “COMUNALI 2026, PER FORZA ITALIA UN RISULTATO IMPORTANTE. PRIMI A SALERNO NEL CENTRO DESTRA”

Il risultato conseguito da Forza Italia nella tornata amministrativa del 24 e 25 maggio in provincia di Salerno rappresenta motivo di grande soddisfazione ed orgoglio per tutto il partito. I cittadini hanno premiato il radicamento territoriale, la qualità della nostra classe dirigente e la credibilità delle proposte avanzate nei vari comuni interessati dal voto”.

Lo dichiara l’On. Roberto Celano, consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia.

“Nel comune capoluogo Forza Italia si afferma come primo partito della coalizione di centrodestra, eleggendo due consiglieri comunali. Un dato politico di assoluto rilievo che conferma la crescita del partito e la fiducia sempre maggiore dei cittadini nei nostri confronti. Un risultato importante al quale ha contribuito in maniera determinante il lavoro del coordinamento cittadino con a capo il prof. Fauceglia, che con impegno, equilibrio e capacità organizzativa ha saputo guidare il partito in una campagna elettorale intensa ed efficace”.

“La vittoria del sindaco uscente Vincenzo De Luca, inoltre, non assume affatto i contorni del consenso plebiscitario cuinsinera abituati nel recente passato: il risultato personale conseguito è perfino inferiore rispetto a quello delle liste che lo hanno sostenuto e che, evidentemente, ne hanno trainato la candidatura”.

“A Cava de’ Tirreni il candidato del centrodestra, Raffaele Giordano, conquista un risultato straordinario, attestandosi ampiamente al primo posto ed accedendo al ballottaggio contro un candidato civico, mentre il centrosinistra si ferma clamorosamente al terzo posto. È la dimostrazione concreta che quando il centrodestra parte per tempo, individua candidature credibili e costruisce una proposta politica seria e coerente, non solo è competitivo ma riesce a vincere”.

“Importante anche il dato di Angri, dove Pasquale Mauri, sostenuto da una lista civica che fa riferimento a Forza Italia, conquista un risultato estremamente lusinghiero ed accede al ballottaggio, confermando il forte radicamento dell’area moderata sul territorio”.

“Particolarmente significativa, inoltre, l’elezione di numerosi amministratori riconducibili a Forza Italia nei comuni al di sotto dei 15 mila abitanti. Un risultato che testimonia la presenza capillare del partito e l’impegno costante di tanti uomini e donne che quotidianamente lavorano nelle comunità locali”.

“Rivolgo le più sincere congratulazioni a tutti gli eletti, ai candidati, ai dirigenti, ai militanti ed a quanti si sono spesi con passione e generosità per raggiungere un risultato così importante. Un ringraziamento particolare va ai candidati che hanno consentito il conseguimento di un risultato tanto ragguardevole ed all’intera classe dirigente provinciale che, con dedizione e spirito di servizio, ha lavorato intensamente per il successo di Forza Italia in tutta la provincia di Salerno”.

Share on: WhatsApp