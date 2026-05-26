PROVINCIA DI SALERNO. GLI AUGURI DEL PRESIDENTE GEPPINO PARENTE AI SINDACI NEO ELETTI

In qualità di Presidente della Provincia di Salerno voglio augurare innanzitutto in bocca al lupo a chi dovrà affrontare la sfida del ballottaggio e buon lavoro a tutti i Sindaci eletti.

Mi rivolgo a chi arriva ora al vertice dei comuni e sottolineo con notevole soddisfazione il gradito ritorno di Vincenzo De Luca, Sindaco di Salerno, che si è affermato con notevole successo a riprova dell’ottimo lavoro svolto nei precedenti mandati alla guida di Palazzo di Città e come Presidente della Regione Campania, che pertanto continuerà ad essere un punto di riferimento per gli amministratori locali al fine di attuare le politiche di sviluppo in favore dei nostri territori.

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, Geppino Parente, Presidente della Provincia di Salerno.

Ai Sindaci eletti invio un particolare augurio perché tutti noi, e ora parlo anche in qualità di Sindaco di Bellosguardo, siamo consapevoli delle tantissime difficoltà, sempre più incombenti con le quali dobbiamo confrontarci quotidianamente per promuovere e sostenere i nostri territori, soprattutto in questo periodo storico molto particolare che vede tutte le municipalità in trincea.

Il mio auspicio è che ogni primo cittadino possa e voglia operare al servizio della propria comunità, per creare sviluppo economico e occupazione, servizi concreti ai cittadini. Abbiamo il dovere di sostenere famiglie, donne, giovani, lavoratori, imprese e molti altri ancora che si aspettano da noi una buona amministrazione.

Essere Amministratori locali oggi non è facile, ci sono sfide importanti da affrontare, soprattutto al Sud, se si vogliono concretizzare adeguati progetti di sviluppo, per questo occorre avere molta umiltà e passione, ma anche competenza e grande senso di responsabilità.

Bisogna completare i progetti del PNRR e i Comuni saranno chiamati a fare la loro parte considerato che hanno avuto sin dal principio un ruolo fondamentale nell’attuazione degli interventi.

Tutti insieme ora dobbiamo lavorare alla crescita dei nostri territori, fiduciosi della costruttiva filiera istituzionale fra Comuni, Provincia e Regione.

Come Presidente provinciale resto a disposizione per qualsiasi esigenza, all’interno delle funzioni di Ente di area vasta al servizio dei Comuni.

La Provincia di Salerno c’è, pronta a collaborare con le nostre comunità.

Nel ribadire i migliori auguri ai Sindaci eletti nella nostra provincia, a nome mio e del Consiglio provinciale, auguro a tutti buon lavoro.