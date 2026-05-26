SONDAGGIO ONLY NUMBERS: TORNA A CRESCERE FRATELLI D’ITALIA, IN CALO PD E MOVIMENTO 5 STELLE

Fratelli d’Italia guadagna lo 0,5% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 14 maggio, e si attesta al 29%, seguito dal Pd al 22,6 % che, invece, perde lo 0,2%. È quanto emerge dal sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani.

Il Movimento 5 stelle, invece, si attesta all’11,1% in calo dello 0,8%. Forza Italia è all’8,5% (+0,1%), la Lega al 7,5% cala di mezzo punto (-0,5%). Alleanza verdi e sinistra è al 6,5% (+0,2%), Futuro nazionale di Roberto Vannacci è al 4,3% in crescita dello 0,6%, Azione è al 3,3% (+0,3%), Italia viva è stabile al 2,6%. Infine +Europa è all’1,3% e cede lo 0,2% mentre Noi Moderati è all’1,1 %(+0,1%).

Il centrodestra è al 46,1% (+0,2), il campo largo senza Azione, invece, è al 44,1% e scende di un punto percentuale (-1%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 44,1% (in calo di un punto rispetto all’ultima rilevazione).