COMUNALI A SALERNO. CORRADO MATERA LASCIA IL SEGNO CON LA SUA LISTA CRISTIANI DEMOCRATICI

Una percentuale superiore al 5% che, nel prossimo consiglio comunale di Salerno, porterà due consiglieri della lista Cristiani Democratici. La creatura politica del Consigliere Regionale del Partito Democratico Corrado Matera, a Salerno città, ha lasciato il suo segno, pescando, soprattutto, tra gli elettori moderati che, nella lista Cristiani Democratici, hanno trovato donne ed uomini da sostenere, insieme al candidato Sindaco Vincenzo De Luca. Un esperimento che – lo dicono i numeri – ha dato un risultato positivo e che non è escluso possa essere riproposto in occasione delle prossime tornate elettorali per le Comunali, a cominciare da Nocera Inferiore, Battipaglia, Eboli e Mercato San Severino, i principali comuni sopra i 15mila abitanti, in programma nella primavera 2027.

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