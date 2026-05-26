FISCIANO CITTA’ SOLARE: VENERDI’ 29 MAGGIO LA GIORNATA CONCLUSIVA DEL PROGETTO

Fisciano Città Solare entra nella sua fase operativa: il progetto, legato alla produzione green di energia nel Centro della Valle dell’Irno, venerdi’ 29 Maggio, vivrà una giornata di particolare importanza.
Venerdì 29 maggio 2026
Ore 10.00 – Cerimonia conclusiva del progetto didattico Energy@School
Atrio del Plesso Scolastico di Lancusi
(Via Alfonso De Caro 11 – Lancusi)
Nel corso della mattinata saranno consegnati i diplomi ai giovani “Guardiani dell’Energia”, protagonisti di un percorso educativo dedicato alla sostenibilità ambientale e all’energia come bene comune.
A seguire, inaugurazione di Connextus, il nuovo Sportello Energia Digitale nato per connettere cittadini, istituzioni e imprese all’ecosistema delle Comunità Solari.
L’iniziativa rientra nel progetto Fisciano Comunità Solare 2035, percorso che punta a rendere Fisciano modello territoriale nella transizione energetica e nella promozione dell’autoconsumo collettivo.
Interverranno rappresentanti del mondo scolastico, istituzionale e ambientale, tra cui Legambiente, Solar Info Community e Comune di Fisciano.