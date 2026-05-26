CLEMENTE MASTELLA (NOI DI CENTRO): “EFFETTO REFERENDUM NON C’E’ STATO, SI VINCE CON IL CENTRO”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Ero stato facile profeta nel preconizzare come la vittoria referendaria avrebbe avuto effetti politico-elettorali modesti. Non era la prima manche delle Politiche. I risultati confermano, ovunque, che la sinistra quando coltiva il suo orticello e si crogiola nell’autosufficienza perde. Quando si produce invece uno sforzo unitario e si riconosce il giusto peso all’area centrale si vince. Vince la mitezza, estremismi e illusioni di dividendi pseudogiustizialisti (come si era ritenuto, a torto, a Venezia) sono sconfitti nelle urne”. Lo scrive in una nota il leader di Noi di Centro Clemente Mastella. “In Campania Noi di Centro si conferma forza-traino dell’area centrale del campo progressista. La sinistra ricordi l’assioma di Cardito, in vista dell’anno prossimo: senza centro, la sinistra perde. Lì come NdC abbiamo eletto il Sindaco, battendo il Pd e la sinistra. Ad Avellino invece con il centro e un afflato di maturità unitaria, i risultati sono stati positivi. NdC si conferma è baricentro politico nelle aree interne: nel triangolo simbolico Benevento-Avellino-Ariano siamo la principale forza del centro e la seconda di tutto il campo largo. In quest’area geografica, da più di 500mila abitanti, senza NdC il campo largo diventa una strettoia”, conclude Mastella.

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