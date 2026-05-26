LA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER LE POLITICHE: DA MERCOLEDI’ 27 IN COMMISSIONE UN NUOVO TESTO

“Come è sempre stato, ci sono tre Ddl sui quali si è aperta la discussione generale, che si sta svolgendo. All’esito della discussione generale i relatori trarranno le conseguenze. Hanno già accennato che hanno fatto degli approfondimenti ed è probabile che facciano le loro proposte. Sulle modalità, se con un emendamento al testo esistente o con un nuovo testo base, non è stata presa alcuna decisone”. Lo ha spiegato il presidente della I commissione della Camera Nazario Pagano (FI) al termine della riunione di oggi sulla discussione generale sulla legge elettorale, che proseguirà anche domani.

“Non mi risulta che il testo sarà stravolto, se poi ci saranno modifiche importanti le valuteremo. Io non ho nulla contro un nuovo ciclo di audizioni -ha chiarito Pagano-. Se ci sarà un testo bis verrà convocato un Ufficio di presidenza e valuteremo. L’opposizione ha già dichiarato che riterrà opportuno un nuovo ciclo di audizioni”.