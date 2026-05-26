LA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER LE POLITICHE: DA MERCOLEDI’ 27 IN COMMISSIONE UN NUOVO TESTO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Come è sempre stato, ci sono tre Ddl sui quali si è aperta la discussione generale, che si sta svolgendo. All’esito della discussione generale i relatori trarranno le conseguenze. Hanno già accennato che hanno fatto degli approfondimenti ed è probabile che facciano le loro proposte. Sulle modalità, se con un emendamento al testo esistente o con un nuovo testo base, non è stata presa alcuna decisone”. Lo ha spiegato il presidente della I commissione della Camera Nazario Pagano (FI) al termine della riunione di oggi sulla discussione generale sulla legge elettorale, che proseguirà anche domani.

“Non mi risulta che il testo sarà stravolto, se poi ci saranno modifiche importanti le valuteremo. Io non ho nulla contro un nuovo ciclo di audizioni -ha chiarito Pagano-. Se ci sarà un testo bis verrà convocato un Ufficio di presidenza e valuteremo. L’opposizione ha già dichiarato che riterrà opportuno un nuovo ciclo di audizioni”.

Related Posts

Maggio 26, 2026

SONDAGGIO ONLY NUMBERS: TORNA A CRESCERE FRATELLI D’ITALIA, IN CALO PD E MOVIMENTO 5 STELLE

Maggio 26, 2026

COMUNALI A SALERNO. CORRADO MATERA LASCIA IL SEGNO CON LA SUA LISTA CRISTIANI DEMOCRATICI

Maggio 26, 2026

ROBERTO CELANO (FI): “COMUNALI 2026, PER FORZA ITALIA UN RISULTATO IMPORTANTE. PRIMI A SALERNO NEL CENTRO DESTRA”