MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “BASTA MOZIONI DEMAGOGICHE IN CONSIGLIO REGIONALE, PENSIAMO AI TERRITORI”

“Bisogna distinguere la piazza dall’Aula istituzionale. Manifestare le proprie idee è un diritto e anche un dovere di ogni cittadino e di ogni politico, ma il Consiglio regionale è il luogo in cui si affrontano i problemi del territorio e si lavora sulle materie di competenza della Regione”.

Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania, Massimo Grimaldi, intervenendo oggi nel corso della seduta del Consiglio regionale.

“La mozione così come presentata è pura demagogia. La sicurezza è materia esclusiva dello Stato. Sarebbe stato diverso se il tema fosse stato affrontato dal punto di vista delle ricadute sul territorio e del sostegno concreto agli enti locali”, ha spiegato Grimaldi.

“Invece di scomodare Calamandrei, sarebbe stato più serio chiedere cosa può fare la Regione per Castel Volturno, come sostenere un Comune che vive quotidianamente le difficoltà legate a una forte presenza di immigrati e che negli ultimi anni ha saputo riscattare la propria reputazione grazie al lavoro delle istituzioni, delle associazioni, delle forze dell’ordine e di tanti cittadini perbene” ha concluso il capogruppo della Lega.