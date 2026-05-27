LUTTO NELLA POLITICA. ADDIO A GIUSEPPE GARGANI, STORICO ESPONENTE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

E’ deceduto Giuseppe Gargani, storico esponente della Dc

Segretario regionale della Campania, deputato dal 1972 al 1994, sottosegretario al ministero della Giustizia dal 1979 al 1984, Gargani è stato rieletto deputato del Parlamento Europeo nel 2004, sempre per la lista di Forza Italia, nella circoscrizione sud, ricevendo 80 000 preferenze. Nel 2009 ha votato contro la norma per la trasparenza nel parlamento europeo “anti-assenteisti”, che impone di pubblicare sul web le presenze degli europarlamentari

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